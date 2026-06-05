A Bánki-tóba fulladt egy 15 éves fiú pénteken – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint egy iskolai kirándulás keretében délután fél négy körül a tó szabadstrandján fürdőző gyermekek közül egy 15 éves fiatalkorú elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal megkezdték a fiú keresését, és értesítették a hatóságokat.

A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai rövid időn belül megkezdték az elmerült fiatalkorú keresését a tóban.

A fiú holttestét nem sokkal öt óra előtt találták meg a különleges mentőegyesület és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság könnyűbúvárai.

A Rétsági Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit – közölték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)