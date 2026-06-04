Vádat emeltek egy kerékpárost elgázoló teherautósofőr ellen Kecskeméten

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-vel csütörtökön.

Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023 júliusában, egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton, Kecskemét környékén. A jármű előtt, a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltó tábla ellenére hajtott fel a főútra.

A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalával nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpadkára zuhant, és a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A baleset azért következett be, mert a teherautót vezető férfi megszegte a KRESZ-t, amely szerint másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő a biztonságos megálláshoz az elöl haladó mögött.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a teherautó sofőrjét halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolja.

Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)