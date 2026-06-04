Most először mutatták ki az afrikai sertéspestist házi sertésekben Magyarországon

Megjelent egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban, Vállajon az afrikai sertéspestis – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a háromezer sertést számláló gazdaságot, amely körül védő- és megfigyelési körzetet jelöltek ki és korlátozásokat vezettek be.

Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is

– írták.

A Nébih a járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat.

A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon se, eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés, vérzéses tünetek vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell.

Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható, és nincs ellene vakcina

– olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rolex Dela Pena)