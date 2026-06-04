Most az a legfontosabb, hogy a nemzeti egységet mindenben meg tudjuk élni – mondta Tarr Zoltán a nemzeti összetartozás napján

Legfontosabb most az, hogy a nemzeti egységet mindenben meg tudjuk élni, és meg tudjuk tapasztalni a mindennapokban, hogy az intézményeink, a nyelvünk, a kultúránk fennmaradhasson, és ehhez a kormány minden támogatást megadjon határon innen, határon túl és távol a diaszpórában is – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 4-e, a nemzeti összetartozás napján a Facebook-oldalán.

„A mi számunkra ez a nap valóban ünnep, mert mi, magyarok, akik éljünk bárhol is a világban, arról teszünk bizonyságot, hogy egy népet, egy nemzetet alkotunk” – fogalmazott Tarr Zoltán a közösségi oldalán közzétett videójában.

Hangsúlyozta, az, hogy úgy élhetünk együtt, hogy most már nem kell különbséget tenni magyar és magyar között, ennek az új világnak a különleges ajándéka a számunkra.

„A mi számunkra a magyarság egysége, a magyarság fennmaradása mindennél fontosabb, ezért cselekszünk, ezért teszünk, és ezért számítunk mindannyiukra”

– mondta a miniszter.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)