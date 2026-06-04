Medveveszély Nógrádban: lakott terület közelében bukkant fel a ragadozó Pásztó környékén

A lakóterülettől mindössze pár száz méterre bukkant fel barna medve a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. A szakemberek óvatosságra intik a helyieket.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága közösségi oldalán tette közzé, hogy június 3-án, a délelőtti órákban kaptak értesítést arról, hogy Pásztó környékén – a várostól délre – barna medvét észleltek. A megfigyelés vadkamerás felvétellel történt, ami alapján megerősítést nyert egy kis termetű – feltehetően fiatal – medve jelenléte.

Kapcsolódó tartalom Medveveszélyre figyelmeztet egy nógrádi település polgármestere A település környékén kószáló vadállat nyomairól fotók is készültek.

A bejegyzésben kiemelték, hogy az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de

az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található.

„A korábbi tapasztalatok alapján valószínűsítjük, hogy kóborló egyedről van szó, amely rövidesen továbbáll, de javasoljuk Pásztó környékén egyes viselkedési szabályok betartását és biztonsági intézkedések megtételét” – tanácsolták a szakemberek, akik követőik figyelmébe ajánlották a medvével való találkozás esetén javasolt viselkedési szabályokat, amelyekről a nemzeti park weboldalán olvashatnak.

A poszt alatti hozzászólásokból kiderül, hogy

a környéken élők közül sokakban félelmet kelt a ragadozó felbukkanása.

Volt, aki arról írt, hogy mostantól már a kúthoz sem mer elmenni, míg más panaszkodott, hogy fel kell hagynia a futással, de akadt olyan is, aki azért aggódott, hogy ki ne lőjék az állatot a vadászok.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)