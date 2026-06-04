Magyar Péter: Legyen kényelmesebb az ír uniós elnökség, mint a magyar volt

A július elsején kezdődő ír uniós elnökség állt Magyar Péter magyar és Micheál Martin ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásának középpontjában. A magyar kormányfő a találkozót követő sajtónyilatkozatában azt kívánta: legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt.

Magyar Péter emlékeztetett: 2004-ben az akkori ír elnökség idején csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

a magyar kormány nagyra értékeli Írország pragmatikus és kiegyensúlyozott gondolkodásmódját, és üdvözli az elnökségi prioritásokat,

köztük az EU és a tagállamok versenyképességének javítását, amelyben az írek számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Szintén kiemelt témaként szólt Magyar Péter az alapvető értékek tiszteletben tartásáról, amelyben – mint mondta – előrelépésre számíthat az ír elnökség Magyarország részéről.

Az ír miniszterelnök üdvözölte Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett

Micheál Martin ír miniszterelnök üdvözölte magyar kollégája, Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek megerősítése mellett. Az ír kormányfő csütörtökön Budapesten Magyar Péterrel egyeztetett, majd közösen tett sajtónyilatkozatukban kiemelte: ezzel Magyarország visszakerülhet Európai Unió szívébe.

Micheál Martin azt mondta:

országa, amely az év második felében betölti az EU soros elnöki posztját, támogatja Magyarországot a szükséges reformokat illetően.

Kifejtette: idén ünnepelik a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját, de a két nép története ennél jóval hosszabb időre nyúlik vissza. Sok hasonlóság van a magyarok és írek között, ahogy a történelmeik között is – jegyezte meg.

Azt mondta: a hamarosan kezdődő ír EU-elnökség idejére ambíciózus célokat tűztek ki, és az elnökségi program középpontjában a versenyképesség áll majd. Az unió gazdasági teljesítményét a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével szeretnék elérni – magyarázta.

Hangsúlyozta: erős és versenyképes EU nélkül nem lesznek képesek a polgárok életszínvonalát emelni és a külső fenyegetések ellen védekezni. Az ír kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust.

Kiemelt kép: Micheál Martin ír miniszterelnök és Magyar Péter miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Külügyminisztériumban 2026. június 4-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)