Magyar Péter az óbudai korrupciós botrányról: Milyen érdekes, hogy a „rendszerváltás” után a rendőrség és az ügyészség is elkezdhetett dolgozni az ügyön

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt.
Kapcsolódó tartalom
A nyomozó ügyészek több tízmillió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat; a nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van – tették hozzá.
A megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett összeg meghaladja a kétmilliárd forintot – írták.
Kapcsolódó tartalom
Ügyészségi akció a Tisza Pártba tartó óbudai polgármesternél
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)