KDNP: A magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze

A nemzeti összetartozás napja arról szól, hogy a magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze – hangsúlyozta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke csütörtökön Facebook-oldalán.

Latorcai Csaba felidézte, hogy 106 év telt el Trianon óta. A történelemben vannak események és dátumok, amelyeket nem lehet és nem is szabad elfelejteni: június 4-e ilyen nap – hangsúlyozta.

Emlékezünk a trianoni döntésre és azokra a magyar közösségekre, amelyek a határokon túl, nehéz körülmények között is megőrizték közös nyelvünket, kultúránkat és identitásunkat.

A nemzeti összetartozás napja arról szól, hogy a magyarságot nem a határok, hanem az összetartozás tudata köti össze és arról, hogy a magyar nemzet a legnehezebb történelmi helyzetekben is képes volt megmaradni – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus, aki bejegyzését úgy zárta: „Tisztelettel fejet hajtunk elődeink előtt, és megerősítjük: felelősséggel tartozunk minden magyarért, éljen bárhol a világban.”

Kiemelt kép: Latorcai Csaba (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)