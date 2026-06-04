Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központja jöhet létre Szentendrén

Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központját alapozza meg az ABZ Innovation Kft. Szentendrén mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással – mondta az ABZ Drone Kft. ügyvezetője csütörtökön a helyszínen tartott gyárbejáráson.

Keczer Máté elmondta, hogy főként mezőgazdasági és ipari drónokkal foglalkoznak. Drónos szolgáltatások nyújtásával kezdték tevékenységüket tíz évvel ezelőtt, három-négy éve gyártanak saját fejlesztésű drónokat, így hasznosítva a szolgáltatásban szerzett tapasztalatokat. Az ABZ Innovation Kft. által gyártott drónok forgalmazója az ABZ Drone Kft.

„Célunk olyan professzionális dróntechnológiák létrehozása, amelyek hatékony megoldást nyújtanak a gazdaság különböző területein”

– mondta.

Keczer Máté elmondta: magyar fejlesztésű és gyártású drónrendszereik már több mint 40 országban vannak jelen az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig. Korábbi tájékoztatásuk szerint a beruházás forrását a Vsquared Ventures vezette nemzetközi konzorcium biztosította, magyar és amerikai befektetők részvételével. Hétmillió eurós befektetést kapott az ABZ Innovation, hogy bővítse gyártókapacitását és erősítse pozícióját az európai drónpiacon.

Az ABZ Drone vezetője hangsúlyozta: érdekes volt annak felismerése, hogy Európában hiány mutatkozik a nagy teherbírású, ipari igénybevételre tervezett, megbízható drónokból. Tapasztalataik azt bizonyították, hogy a magyar mérnöki tudás nemzetközi szinten is versenyképes, egyre szélesebb körben alkalmazzák professzionális hazai fejlesztésű drónjaikat. Az Elektronikus Beszámoló Portál adatai szerint az ABZ Drone Kft 2025-ben 684 millió forint nettó árbevétellel és 224 millió forint adózás utáni veszteséggel zárt, 2024-ben a cég nettó árbevétele 872 millió forint, vesztesége 82 millió forint volt.

Az ABZ Innovation Kft 2025-ben 779 millió forint nettó árbevételt ért el és az adózás utáni eredménye 1,9 milliárd forint veszteség volt, 2024-ben a cég nettó árbevétele 253 millió forint volt, 141 millió forint adózás utáni veszteség mellett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Pool/AP/Efrem Lukackij)