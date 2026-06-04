Bóna Szabolcs: Most van lehetőségünk újra egy olyan világban élni, ahol a nemzet érdeke az első

Most van lehetőségünk újra egy olyan világban élni, ahol a nemzet érdeke az első, ahol jó magyarnak lenni Magyarországon. Van jövő és van jövőkép, ahol együtt alakíthatjuk, formálhatjuk a jövőnket – közölte az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter csütörtökön, a nemzeti összetartozás napján a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs azt írta, hogy ezen a napon egy nagyon fontos sorstragédiára emlékezünk: egy sebre, egy mindent megnyomorító döntésre, egy olyan eseményre, amikor elvesztettük nemzetünk egy részét.

„A sérelem mellett büszkeség, hogy létezik a magyar nyelv, művészet, fineszesség és lélek. A lélek, ami búsong és kesereg egy olyan seb miatt, ami nehezen, sőt egyáltalán nem gyógyul. Mi lenne képes gyógyítani? Hát az összetartozás érzése, az együttgondolkodás”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy szép a nap elnevezése, de jó lenne, ha nemcsak név, hanem valódi érzület állna mögötte.

Hangsúlyozta, hogy az összetartozásban komoly restanciánk van magunkkal és gyermekeinkkel szemben. Úgy fogalmazott: a nemzet jövője számára jelentéktelen dolgok miatt árkokat ásunk magyar és magyar között, miközben nem akarjuk elismerni, hogy fontos dolgokban, amelyek a nemzet megtartásához nélkülözhetetlenek (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, fiatalok itthon tartása jövőképpel), az elmúlt évtizedekben folyamatosan félrevezettek, elárultak minket.

Bóna Szabolcs gyönyörű ajándéknak és nagy sikernek nevezte a kárpátaljai magyarok jogainak kibővítését.

Kiemelt kép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter beszédet mond a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján Hódmezővásárhelyen 2026. május 14-én (Fotó: MTI/Rosta Tibor)