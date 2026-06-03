Zalaegerszegen újabb területeken mutatták ki az azbesztszennyezést

A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását – közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP) felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszttartalmú szerpentinit zúzott követ, ezért a Kisfaludy és a Mártírok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fóliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolatcseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot.

Az Áfonya utcában 10 kilométeres sebességkorlátozást rendeltek el, mert bár eredetileg magyarországi bányából származó, nem szennyezett kőzúzalékból készült a burkolata, de a magáningatlanok tulajdonosai többen is szennyezett zúzalékot használtak a kocsifeljárók és az udvarok burkolására, azt pedig a napi forgalom miatt az utcákra is felhordták. Itt is készül a burkolatcserére vonatkozó műszaki terv, hogy kormányzati támogatással elszállítsák az azbesztes kőzúzalékot, és új burkolatot kapjon az utca – jelezte a polgármester.

Kitért arra is, hogy

további 16 mérést rendeltek meg különböző zalaegerszegi közterületi helyszínekkel kapcsolatban, ezek közül hat esetében derült ki most az azbesztszennyezettség a laboreredmények alapján.

A Gazdaság utca burkolata, parkolója és útpadkája, továbbá az Iskola utcai parkoló esetében, a nevelési-oktatási intézmények közelsége miatt a Zala-Müllex Kft. szakemberei külön hatósági engedéllyel, a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzéssel pénteken délután felszedik a kőzúzalékot. Fóliával kibélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, a dolgozók FFP3 maszkban és vegyvédelmi öltözetben végzik a munkát, a kiporzás megakadályozása érdekében vizes technológiával dolgoznak – ismertette Balaicz Zoltán.

Hozzátette: a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik.

A szülőket arra kérik, hogy az ezekben az utcákban működő bölcsődébe, óvodába és iskolába járó gyerekeket délután vigyék haza, ha ezt nem tudják megtenni, a gyerekeknek más városrész intézményeiben biztosítanak helyet.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Jákum utcai parkoló egy szűk elválasztó sávján néhány négyzetméter szennyezett zúzalék van, amit hamarosan szintén eltávolítanak. A Domb utca melletti útpadkáról 90 méter hosszan és másfél méter szélességben szintén hamarosan felszedik a burkolatot.

A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról – fejtette ki Balaicz Zoltán.

Kiemelt kép: Fóliával letakart, vélhetően azbeszttel szennyezett kőzuzalék felhasználásával kialakított kapubejáró a zalaegerszegi Áfonya utcában 2026. május 7-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)