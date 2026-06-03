Vitézy Dávid bejelentette, már az Országgyűlés előtt az óriásplakátokra vonatkozó törvényjavaslat

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint már a parlament előtt van az úgynevezett vizuális környezetszennyezés és gyűlöletpropaganda elleni törvényjavaslat. Vitézy Dávid közölte: a javaslat célja az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, más emberek képmását valótlan kontextusban felhasználó, a gyermekekre károsan ható, minden felületet ellepő reklámok korlátozása.

A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy már a Parlament előtt van az úgynevezett „vizuális környezetszennyezés és gyűlöletpropaganda elleni törvényjavaslat.”

Vitézy Dávid bejegyzésében egyebek között arra hívta fel a figyelmet, hogy „az elmúlt években gyakran lehetett látni közpénzből finanszírozott gyűlöletplakátokat, ahogy szerinte az is megszokottá vált, hogy a gyönyörű történelmi belvárosok is mindenhol tele vannak oda nem illő plakáterdőkkel, és a legszebb épületek egy része évek óta ki sem látszott a hirdetési felületként használt épülethálók alól”.

A tárcavezető vélekedése szerint a Fidesz-kormány ezen a területen is kizárólag „a propaganda és a gazdasági hátország szempontjai alapján hozott döntéseket, és elvonta az önkormányzatok hatásköreit.”

Mint a miniszter fogalmazott a Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt, által közösen jegyzett törvényjavaslat ennek vet véget.

Az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, más emberek képmását valótlan kontextusban felhasználó, a gyermekekre károsan ható, minden felületet ellepő reklámokat korlátozni kell – hangsúlyozta.

A törvényjavaslatot ismertetve Vitézy Dávid azt írta:

az tiltott politikai reklámnak minősíti azokat a médiatartalmakat, amelyek sértik, tagadják az emberi méltóságot, kollektív módon megbélyegeznek valamely közösséget, kirekesztő módon mutatnak be személyeket, ellenségképet kreálnak, gyűlöletet keltenek vagy valótlan, megtévesztő módon mutatják be valaki képmását. Az ilyen reklámokról szóló bejelentésekről a Médiatanács hozhat döntést.

A javaslat szerint továbbiakban nem lehet politikai választási plakátot elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon és bár a választási plakátok továbbra is megjelenhetnek majd a direkt hirdetési célt szolgáló eszközökön, de a mindent elborító, a választások után is hetekig ottmaradó plakáterdő megszűnik – fűzte hozzá.

Közlése szerin a törvényjavaslat a reklámszennyezést is visszaszorítja azzal, hogy lehetőséget ad a közterületi reklámok korlátozására.

A miniszter kiemelte, hogy

az önkormányzatok hatásköröket kapnak vissza, jogköreik bővülnek azzal, hogy meghatározhatják, hol nem engedik meg reklámeszközök kihelyezését, ahol pedig lehetővé teszik, ott is a településképi bejelentéshez köthetik az alkalmazásukat.

A települések hatósági jogköröket kapnak a jogellenes reklámok eltávolítására, a jogellenes közterületi reklámok miatt kiszabott bírságok pedig az önkormányzatok számára jelentenek majd bevételt – ismertette, hozzátéve, hogy ezzel teljesítik a Tisza Párt programjának vállalását.

„Nem túlzás azt állítani, hogy a most benyújtott törvényjavaslat egy rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében”

– zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)