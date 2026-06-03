Vitézy Dávid: Az EU-s forrásokból Magyarország legalább 35 új InterCity-motorvonatot tud beszerezni

A megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon: a megállapodás értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető InterCity flottacserét jelent – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán.

Vitézy Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például: Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc, Budapest–Szeged, Budapest–Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez: az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, és nem tett semmit az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.

Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát. „Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források – akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni”

– írta a miniszter.

„Egy dolgot már most biztosan kijelenthetünk: az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt” – fogalmazott bejegyzésében Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszédet mond a Transport Research Arena 2026 konferencia megnyitóján a budapesti Hungexpón 2026. május 18-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)