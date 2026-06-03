Vendégmunkás-stopot követel a Mi Hazánk

A vendégmunkások Magyarországra érkezésének megtiltását sürgette szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője.

A politikus arról beszélt: a kormányzat annak ellenére nem lépett az ügyben, hogy a Tisza Párt egyes prominensei korábban ígéretet tettek erre. Eközben, mondta, egyre-másra hallani arról, hogy multinacionális cégekhez újabb vendégmunkás-csoportok érkeznek, vagy hogy magyar dolgozókat készülnek elbocsátani, hogy a helyükre olcsóbban foglalkoztatható harmadik világbeli embereket vegyenek fel.

Megjegyezte: attól tartanak, hogy végül a kormány nem tiltja meg a vendégmunkások beáramlását, ehelyett, „valamiféle trükközés lesz, és mégiscsak a globális nagytőke fog nyerni ebben a harcban”.

A Mi Hazánk politikusa gyökeres gazdaságpolitikai és munkaerőpiaci fordulatot sürgetett, azt szorgalmazva, hogy ne a multinacionális vállalatok, hanem a hazai kis- és középvállalkozások munkahelyteremtését és -megtartását támogassa, lehetővé téve ezzel, hogy visszatérjenek azok a magyarok, akik korábban külföldön kerestek boldogulást.

Az MTI kérdésére a politikus úgy nyilatkozott: egy következetesen végrehajtott fordulat esetén egy kormányzati ciklus alatt jelentős mértékben csökkenthető a Magyarországon dolgozó vendégmunkások száma. Lantos János arra hívta fel a figyelmet: pártja álláspontja szerint kárpótolni kell azokat az embereket, akiket egykor azért bocsátottak el, hogy a helyükre vendégmunkásokat vegyenek fel.

Kiemelt kép: Lantos János, a Mi Hazánk politikusa (Fotó: Facebook)