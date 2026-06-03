Távozik posztjáról Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója

Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Constantinovits Miklós oxyológus, sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvosszakmai osztályának vezetőjét bízza meg – közölte az OMSZ kommunikációs osztálya szerdán az MTI-vel.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben a mentőszolgálat idézte Constantinovits Miklóst, aki úgy fogalmazott: célja a szervezet szakmai kontinuitása, a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítása. Hozzátette: vezetőként az OMSZ munkájának megújítását három fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére.

A betegbiztonság fejlesztése érdekében a mentésirányítás hatékonyságát kívánja felülvizsgálni és optimalizálni, illetve a mentésben résztvevő jármű- és felszerelésállomány pontos feltérképezése és fokozatos korszerűsítése is prioritást jelent – írta.

Constantinovits Miklós meggyőződése, hogy a társadalmi bizalom erősítése a hatékonyságból és az átláthatóságból fakad, így az OMSZ tevékenységére vonatkozó adatok és fejlesztési lépések teljes körű transzparenciáját ígérte.

Jelezte:

a szakmai megújulás jegyében továbbra is a legkorszerűbb nemzetközi sztenderdek figyelembevételével teszik hatékonyabbá az ellátást, és egyúttal figyelmet fordítanak a belső, szervezeti megújulásra is.

A mentőszolgálat munkájának szakmai minőségét össztársadalmi ügynek nevezte. Olyan szervezet építése a cél, amely minden magyar ember bizalmát élvezi, és ahol a bajtársak is kiszámítható, szakmailag és anyagilag is vonzó jövőképet láthatnak – emelte ki. Európa leggazdagabb mentési hagyományaival bíró szervezeteként a múlt is kötelez a megújulásra és a legmagasabb minőségre – zárta sorait.

Csató Gábor leköszönő főigazgató levélben fejezte ki köszönetét a mentőszolgálat valamennyi bajtársának az elmúlt évek közös munkájáért, a helytállásért, a betegellátás érdekében elért eredményekért, amelyben úgy fogalmazott: „Megtisztelő volt Önöket és a betegeket szolgálni!”

Csató Gábor 2017 januárja óta vezette az Országos Mentőszolgálatot, ahol ezalatt jelentős szervezeti, szakmai és digitális fejlesztések valósultak meg, többek között a mentésirányítás, az ellátási protokollok és az országos adatvezérelt működés területén.

A számos modern, betegellátást támogató applikáció fejlesztése mellett ebben az időszakban elindult a szervezett tudományos munka is, amelynek eredményeként rangos nemzetközi publikációk születtek, miközben aktív szakmai kapcsolat és együttműködés alakult ki külföldi mentőszolgálatokkal is.

Az OMSZ a koronavírus-járvány idején országos mintavételi, betegszállítási és logisztikai feladatokat látott el, miközben folyamatosan biztosította a sürgősségi betegellátás magas szintű működését, majd pedig megszervezte Magyarország egységes alapellátási ügyeleti rendszerét is – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Csató Gábor (Fotó: Facebook)