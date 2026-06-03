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Tarr Zoltán: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.03. 20:57

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét; minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: „Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Szóbeli kérésekre kiadott határozatok, ide-oda kiszervezett műkincsek: látni akarjuk, hova vándoroltak műtárgyaink és milyen szerződések kapcsolódtak ezekhez.”

Mint írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról.

„A műtárgyaink helye nem az alapján dől el, hogy kinek és mi tetszik, melyik politikus mit látna szívesen a falán”

– írta, hozzátéve, hogy „a műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja.”

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Kiemelt kép: Tarr Zoltán (Fotó: Facebook)

műtárgy Tarr Zoltán múzeum

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