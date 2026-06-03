Ősszel indulhat a Hajógyári-szigetre vezető K-híd régóta várt felújítása

A csaknem 70 éve épült K-híd rekonstrukciója során teljesen kicserélik a leromlott állapotú pályalemezt, és a híd a jövőben nagyobb terhelést is elbír majd – tájékoztatott a Budapest Közút Zrt.

A munkálatok várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére – érnek véget. A munkálatok ütemezését az évenként megrendezésre kerülő Generali Gyerek Sziget és Sziget fesztivál időpontjához igazítják annak érdekében, hogy az események idején a K-híd a közlekedők rendelkezésére álljon – tartalmazza a közlemény.

Azt írták: az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása, az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett. Hangsúlyozták, hogy a beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, ugyanakkor jelentősen emeli a műszaki színvonalát. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül.

Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd

– tették hozzá.

A rekonstrukció során elvégzik az híd korrózióvédelmét, kijavítják a pálya alatti acélszerkezeteket és új tartóelemeket, valamint a vízelvezetés érdekében új víznyelőket, illetve a híd rezgésének csökkentés érdekében lengéscsillapítókat építenek be, az elektromos vezetékeket, kommunikációs kábeleket pedig védcsövekbe helyezik át – sorolták.

Ugyanakkor a járdák felújítása opcióként került a szerződésbe – olvasható a közleményben.

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Kiemelt kép: Az óbudai hajógyári szigetre vezető híd vasszerkezete teljesen elfáradt, a szakértő szerint előbb-utóbb le kell bontani (forrás: Facebook)