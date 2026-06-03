Megrohamozták a szurkolók a Yettel hálózatát a BL-döntő alatt Budapesten

A szombati PSG-Arsenal BL-döntő helyszínén, a Puskás Arénában 83 különböző országból érkezett szurkoló használta a Yettel hálózatát, akik a meccs ideje alatt több mint 3000 gigabájt (GB) adatot forgalmaztak – közölte a szolgáltató az MTI-vel.

A Franciaországból és az Egyesült Királyságból érkező felhasználók adták az összes roaming-ügyfél több mint 60 százalékát, és az összes adatforgalom közel 70 százalékát – derül ki a Yettel mobilforgalmi adataiból.

Bár a brit felhasználók száma jóval magasabb volt, a franciák intenzívebben használták a mobilinternetet: az egy felhasználóra vetített adatforgalomban a különbség közel 50 százalékos. Az 5 legtöbb adatot fogyasztó országot tekintve sorrendben a 3. helyen a magyarok, a negyediken a hollandok, az ötödik helyen pedig az osztrákok állnak

– közölték.

A teljes budapesti roaming adatforgalom, azaz a külföldi előfizetők adatforgalma a Yettel hálózatán egy átlagos hétköznaphoz képest több mint duplájára, 141 százalékkal nőtt a BL döntő napján.

A stadionon kívül, egész Budapesten a döntő napján a magyar felhasználók közel húszszor annyi adatot fogyasztottak, mint a Yettel hálózatát használó külföldiek.

Kapcsolódó tartalom Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája-döntő

Kiemelt kép: Az Arsenal szurkolói nézik kivetítőn a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében játszott Paris Saint-Germain – Arsenal mérkőzést a Városligetben kialakított szurkolói zónában 2026. május 30-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)