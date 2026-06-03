Gajdos László: Széles körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért

Széles körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó-törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket – közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, a Velencei-tónál a szerdai egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat, az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért.

Kiemelte,

a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó-törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket.

A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése – ismertette közösségi oldalán a miniszter.

Kiemelt kép: Gajdos László (Fotó: Facebook)