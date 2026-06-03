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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Gajdos László: Széles körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.03. 19:07

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Széles körű párbeszéd indult a Velencei-tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó-törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket – közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, a Velencei-tónál a szerdai egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat, az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért.

Kiemelte,

a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó-törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket.

A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése – ismertette közösségi oldalán a miniszter.

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Kiemelt kép: Gajdos László (Fotó: Facebook)

Gajdos László Élő Környezetért Felelős Minisztérium Velencei-tó

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