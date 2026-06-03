Fidesz: A német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a kampánytámogatás árát

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta: a Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz–ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Úgy folytatta: a miniszterelnök feladta az ukrán EU-csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek.
Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja – áll a Fidesz közleményében.
Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélést Berlinben, szerdán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)