Fidesz: A német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a kampánytámogatás árát

Brüsszel után a német és a francia vezetés is „bevasalta” Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát – értékelte a Fidesz a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását szerdai, MTI-hez eljuttatott közleményében.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta: a Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz–ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt. Úgy folytatta: a miniszterelnök feladta az ukrán EU-csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek.

Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja – áll a Fidesz közleményében.

Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélést Berlinben, szerdán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)