Elhunyt a székesfehérvári házomlás sérültje

Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje – közölte szerdán a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az MTI érdeklődésére.

Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.

Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeltek.

Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron.

A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos-életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek.

A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből.

Kapcsolódó tartalom A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás.

Az Országos Mentőszolgálat hétfői közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMSZ Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva elérték a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn azt közölte, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.

Kiemelt kép: A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai dolgoznak a székesfehérvári épületomlás sérültjének kiszabadításán 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)