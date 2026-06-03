A Tisza-kormány női politikusai uralják a Forbes legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listáját

A lista első helyét Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminisztere és miniszterelnök-helyettese szerezte meg. A második helyen Görög Márta igazságügyi miniszter végzett, míg a harmadik pozícióba Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter került.

A negyedik helyet Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója foglalja el, az ötödik pedig Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés új elnöke lett. A rangsor élmezőnyében szerepel még Gyurkó Szilvia, a Szociális- és Családügyi Minisztérium államtitkára, valamint Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is.

A legjobb tíz közé Vidus Gabriella mellett egyetlen másik, nem politikai szereplő jutott be: Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója. A kulturális szféra legmagasabban rangsorolt képviselője Lovas Rozi színésznő, a Loupe Színházi Társulás alapítója lett, aki a 20. helyen végzett. A tavalyi listához képest eltűnt a rangsorból a közéleti kategória korábbi első helyezettje, Lévai Anikó, valamint az üzleti kategóriában ötödik helyen végző Orbán Ráhel és Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz nemrég leváltott vezetője.

Kiemelt kép: Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője beszédet mond Magyar Péter pártelnök évértékelője előtt a Hungexpón 2026. február 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)