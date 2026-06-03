A szakértői vizsgálat szerint megfelelt a gödi Samsung-gyár zajkibocsátása az előírtaknak

A Samsung SDI Hungary (SDIHU) a Göd-ÉRT Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán: az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt – közölte a vállalat szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook-oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is.

A zajmérések május 26-án 23 óra és május 27-én 0 óra 30 perc között zajlottak, a legközelebbi zajtól védendő lakóterületeken, a Zrínyi utca mentén lévő lakóépületek előtt a gyár által okozott zajterhelést az M2-es út gépjárműforgalmának szüneteiben vizsgálták.

A Samsung SDI Hungary gödi akkumulátorgyárától származó zaj a mérési pontokon a határérték alatti volt, illetve az alapzajtól függetlenül nem volt meghatározható – emelték ki. Hozzátették, hogy a zajmérési dokumentáció elérhető a Samsung SDI Hungary Facebook-oldalán.

Kiemelték még: a felmérés arra az eredményre jutott, hogy az üzem zajkibocsátása megfelelt az elvárt kritériumoknak.

Kiemelt kép: A gödi Samsung akkumulátorgyár.