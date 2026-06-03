A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik tiszás képviselők

A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza Párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra.

Az Országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja.

Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely „az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul”.

Nem lehetne a jövőben személyek képmását valótlan vagy megtévesztő módon megjeleníteni.

Az előterjesztés szerint a médiatanács a beérkező kérelmek alapján határozatban dönthetne arról, hogy egy tájékoztatás álláspontja szerint tiltott politikai reklámnak minősül-e.

A javaslat a választási eljárásról szóló törvényt is módosítaná: a jövőben nem lehetne választási plakátot elhelyezni a közvilágítási, villany- és telefonoszlopokon, jelzőtáblákon, valamint fákon sem.

A választási plakátok esetében is rögzítenék a kirekesztő, gyűlöletkeltő, emberi méltóságot sértő, illetve a gyermekek fejlődésére bármilyen szempontból negatív hatású vagy a közízlést sértő tartalom tilalmát.

Tiltanák a hirdetést reklámhálón és építési reklámhálón, az erre vonatkozó rendelkezéseket kivezetnék a magyar építészetről szóló törvényből a települések reklámszennyezésének csökkentésére hivatkozva. A helyi önkormányzatok jogkörét bővítenék, lehetővé téve, hogy településükön saját hatáskörben reklámeszköz-kihelyezési tilalommal érintett területeket jelöljenek ki.

Az indítvány a reklámeszközök kihelyezésének tudomásulvételéről való döntést önkormányzati hatósági ügykörbe javasolja visszaállítani, és korábbi járási tudomásulvételi eljárás helyett ismételten településképi bejelentési eljárás lefolytatásához köti.

A Tisza képviselői a közbeszerzési törvényt is módosítani javasolják a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer (FAKSZ) működésének folyamatossága érdekében. Az indoklásban emlékeztetnek arra, hogy

a hatályos rendelkezések szerint a rendszer 2026. június 30-ig lenne alkalmazható, ezért ezt a határidőt 2026. december 31-re változtatnák, ami megfelelő időt biztosít egy új, korszerű szakértői rendszer kidolgozására és bevezetésére.

Kezdeményezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011-es törvény módosítását is. Az indoklásban emlékeztetnek: 2024 áprilisában egy törvénymódosítással tíz józsefvárosi önkormányzati ingatlant adtak állami tulajdonba, úgy, hogy az érintett ingatlanokban közel 155 háztartás élt.

Egy későbbi kormányrendeletben az állami tulajdonba kerülés a lakóépületek vonatkozásában 2026. június 30-ra tolódott.

A törvénymódosítás kivenné a jelenleg is önkormányzati tulajdonban álló lakóépületeket a törvény erejénél fogva bekövetkező tulajdonátszállás hatálya alól, és kizárólag a lakásokkal nem érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonátszállást rögzíti.

Az érintett józsefvárosi ingatlanok állami tulajdonba adása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanárképző kara számára megépítendő épületek miatt történt meg.

Kiemelt kép: Facebook