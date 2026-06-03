A BRFK vezetőjét is felmentette Pósfai Gábor

A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.
Kedden Pósfai Gábor belügyminiszter 2026. június 2-ai hatállyal vezetői beosztásából Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóságának, valamint Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, a büntetés-végrehajtás éléről felmentette.
A tárcavezető a katasztrófavédelem vezetésére Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a büntetés-végrehajtás élére pedig Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot nevezte ki.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Pósfai Gábor belügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)