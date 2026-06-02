Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán és a hivatalában is végzett nyomozást a KNYF

Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedd reggel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nyomozói – közölte a kerületi önkormányzat az MTI megkeresésére.

Az MTI a kedden megjelent sajtóhírek nyomán kereste meg a kerületet, amely válaszában azt írta: a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta. A keddi „nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást” – közölték.

Mint írták, „az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében”. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint

Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergelyt is előállították kedden.

A KNYF arról tájékoztatta az MTI-t, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, vesztegetés, befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában.

A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több ember őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek – tették hozzá.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak – áll a közleményben. Kovács Katalin, a KNYF szóvivője az MTI megkeresésére megismételte, hogy a folyamatban lévő ügyről csak később adhatnak konkrét információt, ugyanakkor nem cáfolta, hogy Molnár Zsolt és Őrsi Gergely érintettek lehetnek az ügyben.

Az MTI írásban megkereste az MSZP-t, a válaszuk szerint nincs tudomásuk az ügyről és a hatósági intézkedésről.

„Az MSZP elvárja a hatóságoktól, hogy minden ügyben tisztességesen, részrehajlásmentesen és az igazság feltárásának érdekében végezzék munkájukat, és bízunk benne, hogy ez ebben az esetben is így történik”

– írták.

Kiss László, a III. kerület polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy az ügyészség kedd reggel közleményt adott ki, amelynek a kommentálása normális esetben nem lenne feladatuk, „azonban az ügyészség félrevezető kommunikációja miatt kénytelenek vagyunk így tenni”.

„Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél” – fogalmazott a polgármester.

Kiemelt kép: Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere (MSZP) (Fotó: MTI/Kovács Attila)