Navracsics Tibor közösségi oldalán válaszolt Lőrincz Viktóriának: a polgármesternek nincsen pihenőideje

Facebook-bejegyzésben reagált Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter kijelentéseire, melyeket a Népszavának adott interjúban tett.

Azt mondja Lőrincz Viktória miniszter asszony a mai Népszavának adott interjúban, hogy nincs olyan polgármester, aki 0–24 órában polgármester – írta Facebook-bejegyzésében Navracsics Tibor.

„Helyre kell igazítanom: csak olyan polgármester van, aki 0–24 órában polgármester”

– hangsúlyozta a korábbi miniszter, ellenzéki politikus. „A polgármesternek nincsen pihenőideje, mindig a települése rendelkezésére áll. Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal!” – tette hozzá.

Lőrincz Viktória a polgármesterek fizetésének csökkentésével kapcsolatban arról beszélt a Népszavának többek között, hogy szerinte nincs olyan, hogy 0–24 órában dolgozó polgármester, valamint szerinte a tervezett módosítások célja az adminisztráció és a különböző folyamatok átláthatóbbá tétele és egyszerűsítése. „Ráadásul ami jól működik, azt megtartjuk.”

„Arra viszont borítékolhatóan nem lesz pénz, hogy újratérkövezzék a főtereket, vagy vegyenek egy hatodik falubuszt valamelyik kamu civil szervezetnek”

– fogalmazott a tárcavezető. Arról is beszélt, hogy szerinte a kormány célja az, hogy partnereket keressen a településvezetők körében, ezért sem véletlen szerinte, hogy minden olyan terület, amely az önkormányzatokhoz kapcsolódik egy közös minisztériumhoz került.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)