Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, közölték a kormány hivatalos oldalán

Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja – közölte a kabinet a kormány hivatalos oldalán.

A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések – minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása – írták.

„A Tisza-kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán-kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért”

– hangsúlyozták.

Ugyanakkor hozzátették: azt is ki kell mondani, hogy „voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta”. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai-hatalmi kiszolgálás. A cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja – áll a kormányzati közleményben.

