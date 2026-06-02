Karácsony Gergely: Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok

„Amit mi kérünk, az egy szóval is összefoglalható: partnerség” – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) reformjavaslatairól tartott keddi sajtótájékoztatón Budapesten.

A főpolgármester, egyben a MÖSZ társelnöke közölte: szerdán megkezdik az egyeztetéseket Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről, a találkozóra a MÖSZ részletes javaslatcsomaggal készül.

Felidézte, hogy az elmúlt években nemcsak jogköröket, de jelentős mértékben forrásokat is veszítettek az önkormányzatok, amelyeket fokozatosan vissza kell pótolni. Karácsony Gergely szavai szerint a szolidaritási hozzájárulást ki kell vezetni, mert az idők során a több bevétellel rendelkező önkormányzatok „büntető adójává” vált. 2027-ben a befizetési kötelezettséget az előző évi helyi iparűzési adó 15 százalékában kell maximalizálni – mondta, hozzátéve: az lenne a cél, hogy a befizetés valóban fair területi kiegyenlítést eredményezzen.

A főpolgármester hangsúlyozta: új, átlátható és igazságos, települések közötti egyenlőtlenségeket csökkentő programot szeretnének elindítani.

Hozzátette: szeretnék elérni, hogy megszűnjön az a helyzet, hogy egyes önkormányzatok nettó befizetői a költségvetésnek. Ez alaptörvény-ellenes is – mutatott rá. A javaslatokról szólva közölte: a versenyképes járások programot le kell zárni, a megszüntetett kiegészítő közlekedési normatívát vissza kell vezetni, és vissza kell adni az önkormányzatoknak azokat a feladatokat, amelyeket helyben jobban és hatékonyabban el tudnak látni, mint a központi kormányzat. Ide sorolta például a védőnői, gyámügyi igazgatási és építésügyi igazgatási feladatokat.

Kérdésre válaszolva elmondta: az alap- és középfokú iskolák fenntartása is lehetne újra önkormányzati feladat ott, ahol ezt vállalják a települések. Fokozatos decentralizáció kell – fogalmazott Karácsony Gergely. Kérdésre közölte azt is, megőrizné a települések döntési jogát abban a kérdésben, hogy a helyi vezetők többször is újraválaszthatók legyenek, amennyiben jól végzik a dolgukat.

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke arról beszélt, hogy 16 éven keresztül nem volt érdemi egyeztetés és párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között. „Azt szeretnénk, hogy elkezdődjön az az együttműködés, ami hatékonyabbá teszi az ország működését” – mondta, és hozzátette: sikeres önkormányzatok nélkül kisebb valószínűséggel működik jól az ország. Gémesi György ismertette, hogy a kormánynak készített javaslatcsomag két részből áll, az egyik rész az azonnali teendőket sorolja fel, a másik pedig közép- és hosszú távú stratégiai irányokat, feladat- és forrásmegosztási terveket tartalmaz. Megjegyezte: Lőrincz Viktória miniszterrel tárgyalni fognak a polgármesteri bérekről is.

A MÖSZ elnöke szerint mindenekelőtt stabilitásra van szükség, aminek egyik alappillére, hogy az önkormányzatok jól működjenek.

Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, a MÖSZ társelnöke hangsúlyozta, a magyarországi települések közül 2800 ötezer lakos alatti kategóriába tartozik. A társelnök a saját bevételek fontosságára hívta fel a figyelmet, rámutatva: a kisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy a befizetett adójuk ott marad a településen.

Közölte: a javaslatok között szerepel, hogy vizsgálják felül a gépjárműadó elvonását, és az kerüljön vissza a településekhez ebben a négyéves ciklusban. A legkisebb önkormányzatoknál a meglévő pénzből az utak javítása vagy a közlekedési feladatok finanszírozása sem végezhető el, ez nem tartható – mutatott rá. A társelnök rögzítette: valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnének a kormánnyal.

„A legfontosabb, amit kérünk, az élni és élni hagyni elv betartása”

– fogalmazott Eszes Béla.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke a magyar önkormányzatok jövőjéről és az önkormányzati rendszer új kihívásairól tartott sajtótájékoztatón, a Városházán 2026. június 2-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)