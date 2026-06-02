Heteken belül jöhet a KRESZ-módosítás a rolleres balesetek számának növekedése miatt

Magyarországon az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az elektromos rollerekhez kapcsolódó balesetek száma, és a tapasztalatok szerint ezekben sok kiskorú is érintett. A Tisza-kormány ezért gyors intézkedést sürget:

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az RTL Híradónak azt mondta, akár heteken belül módosíthatják a KRESZ-t a rolleres szabályok szigorítása érdekében.

A miniszter szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan sürgető kérdés, hogy nem érdemes megvárni a KRESZ átfogó átalakítását, ezért külön ütemben kell lépni. Mint fogalmazott, a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályok felülvizsgálata elkerülhetetlen.

A Netrisk május 18-i adatai szerint 2024-hez képest több mint 70 százalékkal emelkedett a személyi sérüléses rolleres balesetek száma Magyarországon, tavaly összesen 635 ilyen esetet regisztráltak – írja az Index.

Nemrég Budapesten is súlyos baleset történt: a Bajnokok Ligája döntőjének napján egy brit férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, miután elektromos rollerrel elesett a fővárosban.

