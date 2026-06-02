Forsthoffer Ágnes szerint a női vezetők új generációja alakítja át a magyar intézményeket

A Tisza Párt földcsuszamlásszerű győzelméről, a parlamenti képviselőnők számának növekedéséről és a patriarchális magyar társadalomról is beszélt Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kedden a szerb fővárosban, Belgrádban, ahol elmondta, most a női vezetők új generációja formálja át az intézményeket, megkérdőjelezi a mélyen gyökerező normákat, átfogó átalakulás zajlik.

A június 2. és 4. között zajló az Interparlamentáris Unió (IPU) Parlamenti Képviselőnők 2. Világkonferenciájának nyitónapján Forsthoffer Ágnes felszólalásában elmondta, hogy az áprilisi magyarországi választások történelmi fordulatot hoztak a politikai kultúrában és a nemek képviseletében, amelyet egy olyan alulról szerveződő mozgalom lendített előre, amelyben a nők meghatározó szerepet játszottak.

Az új összetételű Országgyűlésben a női képviselők aránya majdnem megduplázódott, és megközelíti a világ átlagát.

Míg az 1989 utáni első három választás után a női parlamenti jelenlét mindössze 7 százalék körül alakult, az idei választások előtt 16 százalékon állt, a mostani eredmény ehhez képest látványos előrelépés – részletezte Forsthoffer Ágnes.

A női részvétel tartósan alacsony arányát a házelnök a magyar politikai kultúra hagyományos patriarchális jellegével magyarázta.

„A média általában passzív érzelmi szerepekben ábrázolta a nőket, és a közéletet még a férfiak számára is ijesztő, kimerítő harctérként mutatta be. A nyilvános viták és a politikai viták minősége sokkal rosszabb lett” – hangsúlyozta.

Magyarország történetében – emlékeztetett – több alkalommal fordult elő, hogy nők kritikus pillanatokban döntő szerepet játszottak a közösség sorsának alakításában. Példaként elmondta: amikor a mintegy 50 ezer fős török sereg megtámadta Eger várát, a védők mindössze körülbelül kétezren voltak, mégsem esett el a vár. A siker kulcsa a helyi asszonyok bátorsága és kreativitása volt – magyarázta, majd felidézte, hogy a várfalra felkapaszkodó ostromlókat forró vízzel és forró kátránnyal próbálták visszaverni a gyermekeikért és családjukért harcolva. Ez a történet – magyarázta – azt mutatja, hogy a személyes, érzelmi motiváció az egyik legerősebb hajtóerő, amely a nőket a közélet, a közösségi cselekvés irányába mozdítja.

A Tisza Párt választási győzelme mögött a korábbi kormánypárttal szembeni egyre erősödő társadalmi elégedetlenség állt. A kormányzati kommunikáció – „amely éveken át hazugságokra, karaktergyilkosságokra, gyűlöletkeltésre és félelemkeltésre épült” – Forsthoffer Ágnes szerint társadalmi csoportokat és családokat szakított szét. Sokan külföldre távoztak, és a közéletet mély erkölcsi válság jellemezte.

Ez a légkör különösen a nőket érintette meg: az anyák, családanyák, gondozók érzelmileg motiváltan kezdtek a változásért cselekedni – fogalmazott a házelnök. A romló hangulat, a megosztottság, a jövőtől való félelem egyre több nőt ösztönzött arra, hogy aktív szerepet vállaljon a közéletben.

A választások eredményeként nemcsak a női képviselők aránya emelkedett, hanem a vezetői posztokon is erősebb lett a női jelenlét: a magyar Országgyűlés hat alelnöke közül három nő. A kormánypárt parlamenti frakcióját szintén nő vezeti.

A húsz parlamenti bizottság közül nyolc élén női elnök áll.

A végrehajtó hatalomban is lezajlott a szemléletváltás: az új magyar kormány tagjainak mintegy egynegyede nő, egyikük miniszterelnök-helyettes. Nők vezetik többek között a külügyi, az oktatási és gyermekjóléti, az igazságügyi, valamint a vidék- és városfejlesztési tárcákat – sorolta Forsthoffer Ágnes a konferencián, amelynek a központi témája a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nőket érintő társadalmi sztereotípiák lebontása.

Kiemelte: elengedhetetlen, hogy a nemek közötti egyenlőségről szóló vitákba a férfiak is bekapcsolódjanak.

A politikai közösségként vállalt cél, hogy a nők bevonása ne „női ügy” legyen, hanem közös társadalmi projekt.

A konferencia központi témája a nemi sztereotípiák és a negatív társadalmi normák lebontása, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a politikai döntéshozatalban. A rendezvényen mintegy 65 országból több mint 400 résztvevő — köztük női és férfi parlamenti képviselők, nemzetközi szervezetek képviselői és szakértők — vitatja meg a globális nemi egyenlőségi cselekvési terveket.

Kapcsolódó tartalom Itt a frissen kinevezett államtitkárok névsora és szakmai életútja Ötvenöt államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Kiemelt kép: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)