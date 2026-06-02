Fidesz: Magyar Péter fejezze be a köztársasági elnök támadását

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.02. 17:27

A Fidesz felszólítja Magyar Péter miniszterelnököt, hogy fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását.

Az ellenzéki párt az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében a kormányfő berlini kijelentésére reagált. A Fidesz szerint a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, aki hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét „gyalázza”, és „akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra”. A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán.

„Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását. Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását!”

– írták.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

