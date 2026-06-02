Felmentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját Pósfai Gábor

Pósfai Gábor belügyminiszter 2026. június 2-ai hatállyal felmentette vezetői beosztásából Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját – közölte Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Góra Zoltán mellett a tárcavezető Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát is felmentette pozíciójából a belügyminiszter.

Az államtitkárság közleménye szerint a felmentettek helyére Pósfai Gábor 2026. június 3-ai hatállyal Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére, Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot pedig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésére nevezte ki.

