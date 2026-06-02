Felmentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját Pósfai Gábor

Góra Zoltán mellett a tárcavezető Tóth Tamás büntetés-végrehajtási altábornagyot, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát is felmentette pozíciójából a belügyminiszter.
Az államtitkárság közleménye szerint a felmentettek helyére Pósfai Gábor 2026. június 3-ai hatállyal Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére, Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagyot pedig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésére nevezte ki.
Kiemelt kép: Pósfai Gábor belügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)