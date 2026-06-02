Erősödött kedden a forint

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.02. 18:33

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.

A forint a három vezető deviza ellenében közel 0,3 százalékkal erősödött kedden. Az eurót délután hat óra előtt 354,72 forinton jegyezték a kora reggeli 355,65 forint után, a dollár jegyzése 304,74 forintra csökkent 305,60 forintról, a svájci franké pedig 387,69 forintra ment lejjebb 388,71 forintról.

Kedd délutáni jegyzésén a forint 7,8 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 6,9 százalékkal erősebben a dollárral, és 6,2 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre) 

árfolyam euró-forint árfolyam forint

