Az Országos Vérellátó Szolgálat új főigazgatója szeretne stabilitást hozni a rendszerbe

Tordai Attila az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) főigazgatója június elsejétől a szakminiszter felkérésére.

A szakminiszter, Hegedűs Zsolt felkérésére június első napjától az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói posztját Tordai Attila tölti be. A szakember a Semmelweis Egyetem Transzfuziológiai Tanszékének tanszékvezető feladatait látta el eddig. Az újonnan kinevezett főigazgató tizenegy év után az első munkahelyére tért vissza.

Tordai Attila elmondta:

„Megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos intézet vezetője lehetek. Egyik kiemelkedő célomnak tekintem, hogy az intézet teljesen átláthatóan működjön, pontos, hozzáférhető adatokkal.”

„Több olyan szakmai pont van, ami már régóta vár megoldásra, amiket szeretnénk előtérbe helyezni, ilyen például a transzfúziós szabályzat aktualizálása, a vértakarékos eljárások mint kórházi vérgazdálkodási lehetőség fokozott elterjesztése vagy a transzplantációs koordináció támogatása, de több nagy feladat áll még előttünk” – fejtette ki a főigazgató.

„A rendszer nem hibátlan, egy problématérkép alapján szeretnénk feltárni, hol vannak a legnagyobb gondok, és az alapján priorizálni, melyek a legégetőbb megoldásra váró feladatok a stabil működés érdekében” – tette hozzá.

„Tudom, hogy milyen terhelés hárul a munkatársaimra, szeretnék számukra is egy olyan munkakörnyezetet megteremteni, amiben megbecsültnek érezhetik magukat, és perspektívát találhatnak a munkájukban” – emelte ki.

A főigazgató elmondta, hogy fontosnak tartja a véradói bázis stabilitásának megtartását és a fiatalok bevonzását a rendszerbe.

Amennyiben egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, várják szeretettel véradásaikon.

Az aktuális helyszínekről és időpontokról az Ovsz.hu oldalon tájékozódhat.

Mert, ahogy az OVSz mottója tartja: „Adj vért, és ments meg három életet!”

