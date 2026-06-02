A magyarok számára 2026 nyarán a tengerpart a legvonzóbb úti cél repülővel

Mintegy 50 százalékkal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest, a városlátogatásoké 18 százalékkal bővült, a tengerentúli utakra a foglalások száma 19 százalékkal maradt el a tavalyitól – közölte a Repjegy.hu online foglalási portál kedden az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján.

Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Albánia fővárosa, Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. helyre ugrott és 259 százalékos utasszám-növekedést mutat. Tiranába két diszkont légitársaság (Wizz Air és Ryanair) is rendszeresen indít járatokat, ami hozzájárulhatott a látványos felfutáshoz.

Horvátországnál a növekedés különösen a kínálat bővülése miatt érdekes, Dubrovnik esetében 329 százalékos emelkedés látszik, ahová idén először indult járat több szolgáltatónál is, Zadar esetében 90 százalékos növekedés mérhető, és itt is bővül a kínálat – tették hozzá.

Az idén nyáron a top európai úti célok többségénél csökkent az átlagos repülőjegyár a tavalyi évhez képest, példaként említik, hogy a legnépszerűbb desztinációk közül Rómába 12 százalékkal, Bariba 22 százalékkal, Párizsba 15 százalékkal, Tiranába 17 százalékkal, Alicantéba 16 százalékkal mérséklődtek az árak.

Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágának vezetője a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a tengerentúli úti céloknál ennél vegyesebb a kép, míg a foglalások összességében csökkentek, addig például New York esetében az átlagárak 35 százalékkal nőttek.

