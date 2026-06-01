Telefonon egyeztetett Krausz Ferenccel Tanács Zoltán – számolt be erről a miniszter az Országházban

A tudományos és technológiai miniszter telefonon egyeztetett a Nobel-díjas Krausz Ferenccel, az általa vezetett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány jövőjével kapcsolatban – derült ki hétfőn az Országgyűlés ülésén Tanács Zoltánnak egy kérdésre adott válaszából.

Nacsa Lőrinc (KDNP) azt javasolta, hogy a családok támogatása legyen egyetértési pont a parlamentben. Fontos, hogy a családok megkapják a gyermekvállaláshoz és – neveléshez szükséges támogatást – szögezte le, hozzátéve: az elmúlt 16 évben a családoknak nyújtott támogatások jelentősen növekedtek, de a bölcsődei férőhelyek száma is megduplázódott.

„Mivel bővül a családtámogatási rendszer?”

– érdeklődött.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter emlékeztetett: programjukban vállalták, hogy mindent megtartanak, ami jó, és lehetőség szerint bővítik azt.

„Bővítünk, hiszen megadjuk a rászoruló gyermekeknek is az iskolakezdési támogatást”

– jelezte, felidézve azt is, hogy a családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett. Nacsa Lőrinc viszontválaszában azt hangsúlyozta, az elmúlt időszak családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 200 ezer gyermek meg tudott születni, Kátai-Németh Vilmos ezzel szemben a Szőlő utcai és bicskei gyermekvédelmi ügyeket idézte fel.

Tanács Zoltán szerint pozitív egyeztetést folytatott Krausz Ferenccel

Hankó Balázs (Fidesz) a Nobel-díjas Krausz Ferenc vezette Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött szerződés felmondását kérte számon a kormányon. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte: a hétvégén telefonon egyeztetett Krausz Ferenccel, akivel „pozitív” megbeszélést folytattak.

Hangsúlyozta: nem az Élvonal Alapítvány céljával, hanem a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (kekva) modellel van problémája a kormánynak.

Jelezte, megbeszélték Krausz Ferenccel, hogy a cél közös: a magyar tudomány felemelése és hosszú távú kiszámítható működésének biztosítása. A miniszter szerint ehhez kormányzati szándékra, többletforrásra és szakemberekre van szükség, és mindent biztosítani is fognak ehhez. Egyre nincs hozzá szükség: kekva modellre – jegyezte meg.

Változtat-e a kormány az özvegyi nyugdíj szabályozásán? – Kérdezte Kármán Andrástól a KDNP-s Simicskó István

Simicskó István (KDNP) azt kérdezte: tervez-e a kormány érdemi változtatást az özvegyi nyugdíj mértékében és szabályozásában. Kármán András pénzügyminiszter úgy reagált: ezzel a kérdéssel elismeri a képviselő, hogy a nyugdíjasok ezen körével nem nagyon foglalkozott az előző kormány.

Jelezte: Magyarország az egyik legkevesebbet fordítja öregségi nyugdíjakra a GDP arányában, de az alacsony nyugdíjak oka nem az alacsony gazdasági teljesítmény, hanem tudatos politikai döntés eredménye.

Közölte: a kormány első feladata az lesz, hogy jelentősen emeljék az öregségi nyugdíjminimumot és a legalacsonyabb nyugdíjakat, ennek következtében az özvegyi nyugdíjak is magasabbak lesznek a jövőben.

Az M9-es gyorsforgalmi út építéséről kérdezett a Mi Hazánk

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt kérdezte: az új kormány – ígéretéhez híven – mikor kezdi el megvalósítani az M9-es autóutat, ami szerinte a dél-dunántúli és dél-alföldi térségek fellendülésének kulcsa lehetne.

Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási tárca parlamenti államtitkára úgy reagált: az Európai Bizottság 2024 áprilisában kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a gyorsforgalmi úthálózat jelentős részének 35 éves időtartamba történő koncesszióba adásával kapcsolatban.

Hozzátette: jelenleg a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének ütemezése – ebben az M9-es ütemezése is – annak a függvénye lehet, hogy a Fidesz-kormány szabályosan járt-e el az autópályák koncesszióba adásakor. Tartok tőle, hogy nem – jegyezte meg az államtitkár, aki szerint ezért a Tisza-kormány minden koncessziós szerződés felülvizsgálatát el fogja végezni. Közölte: az M9-es út – volumenét, becsült beruházási értékét és átfutási idejét tekintve – mindenképpen évtizedes távlatban tervezhető, de a kapcsolódó egyes szakaszok előkészítési munkálatai zajlanak, és erről folyamatosan tájékoztatást adnak majd.

Hogyan támogatja a kormány az eddig sikeres környezetvédelmi programokat? – Erről kérdezte a Fidesz Gajdos Lászlót

Koncz Zsófia (Fidesz) azt kérdezte, hogyan támogatja a kormány az eddig komoly sikereket elért környezetvédelmi programokat és civil kezdeményezéseket. Azt kérdezte, mikor írják ki a következő TeSzedd! akciót, és milyen konkrét támogatási formákkal fogják biztosítani a TeSzedd!, a PET Kupa, valamint az óvoda és iskolakert programot, illetve a Fenntarthatósági témahét hosszú távú működését, valamint, hogy hogyan terveznek küzdeni az illegális hulladéklerakás ellen.

Válaszában Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelezte: évtizedek óta azért él, hogy az említett és az azokhoz hasonló programok működjenek.

A környezetért érzett felelősséget jelzi az általa vezetett minisztérium létrehozása is. Azt is mondta: a tavasszal elmaradt TeSzedd! programot ősszel megpróbálják újraéleszteni, és szeretnének általános pályázati rendszert hirdetni ezekre és más, a családok és iskolák együttműködését támogató környezetvédelmi programokra.

Kiemelt kép: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumának elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)