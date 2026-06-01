Szívhangrendelet, Covid-károsultak és LMBTQ-lobbi – érzékeny témákról kérdezte a kormányt az ellenzék

A gyermekek szexuális nevelése, a szívhangrendelet és a Covid-károsultak kártalanítása is szóba került az interpellációk során az Országgyűlés hétfői ülésén – számolt be erről az MTI.

Radics Béla (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter olyan kijelentéseket tett a szexuális felvilágosítással kapcsolatban, amelyek sokakban mély megdöbbenést keltettek, kijelentette például, hogy az iskola szakmailag felkészült pedagógusok, védőnők, pszichológusok és más szakemberek bevonásával biztosíthat hiteles, életkorhoz igazított információt.

Elmondta: a Tisza-kormány programja és a miniszter kijelentései arra utalnak, hogy a felvilágosítást megnyitnák más szakemberek, civil szervezetek előtt, és megkérdőjeleznék a szülők elsődleges szerepét.

„A szexuális nevelés nem válhat bürokraták vagy NGO-k privilégiumává” – hangsúlyozta, feltéve a kérdést: mit takar a korszerű szexuális nevelés, és

„ki és mi alapján fogja eldönteni, hogy milyen ellenőrizetlen hátterű civil szervezeteket és LMBTQ-aktivistákat engednének a gyermekek közé”.

Kapronczai Balázs államtitkár válaszában kiemelte: a gyermekek biztonsága, a szülők jogainak tisztelete és a minőségi oktatás ugyanannak a felelős oktatáspolitikának az alapja és nem egymással szemben álló célok; hozzátéve, a kormány nem készül semmilyen ideológiai programot bevezetni az iskolákba vagy csorbítani a szülők jogait.

A Fidesz az, amelytől félteni kell a gyermekeket, mert hagyták, hogy az állam gondoskodására bízott gyerekeket „szörnyetegek rontsák meg” – idézte fel. Nehezményezte, hogy a Fidesz kultúrháború terepévé tette az oktatást, kitérve arra is, hogy a képviselő által elképzelt forgatókönyv kizárólag az interpelláció szövegében létezik. A gyermekek érdeke az, hogy hiteles információhoz jussanak és kompetensek legyenek felismerni a káros tartalmakat.

„Az ismeretek hiánya nem védi meg a fiatalokat, a tudás és a kritikai gondolkodás igen”

– hangsúlyozta.

A fideszes képviselő a választ nem fogadta el, az Országgyűlés azonban 116 igen és 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ezt.

A szívhangrendelet sorsáról kérdezte a KDNP Hegedűs Zsoltot

Máthé Zsuzsanna (KDNP) azt mondta: az alaptörvény rögzíti azt, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és a 2022-ben bevezetett szabály szerint az abortuszt kérelmező édesanyákat vizsgáló szülész-nőgyógyászoknak a terhességmegszakítást engedélyező lelet kiállítása előtt szükséges bemutatniuk a magzat szívhangját. Ezért aggasztónak nevezte, hogy az egészségügyi minisztertől olyan kijelentések hangoztak el, hogy a rendelet „megerőszakolta” a szakmát. Azt kérdezte: mi a Tisza-kormány álláspontja a szívhangrendelet jövőjével kapcsolatban,

„kaphatnak-e szót még a magzatok, és üzenhetnek-e továbbra is szívhangjukkal”.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában kiemelte: a Tisza-kormány célja, hogy minél több gyermek szülessen. Orvosként és keresztényként számára az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs. Azonban „mi a magzati életek védelmét valós társadalompolitikai feladatnak tekintjük”.

Úgy fogalmazott: a korábbi kormány szakmaiatlan, etikátlan és szívtelen rendeletet alkotott, amelyről a szakma egyértelműen jelezte, hogy nem tartják indokoltnak.

Ebben az ügyben a politika „megerőszakolta” a szakmát, ezért társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek, mert szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzus kell. „Az abortuszok csökkentéséhez a valódi eszközök a felvilágosítás, a megelőzés, a fogamzásgátlás támogatása, a krízishelyzetben levő nők segítése, a szülőotthonok és az örökbe adás emberséges előremozdítása, valamint a civilek és a keresztény egyházak bevonása” – sorolta. Az interpelláló a választ nem fogadta el, de az Országgyűlés többsége igen.

A Covid-károsultakról és a járványkezelésről kérdezte a minisztert a Mi Hazánk

Szabadi István (Mi Hazánk) azt mondta: egyetértenek azzal, hogy a Tisza-kormány a koronavírus-járvány alatti állami beszerzések átfogó felülvizsgálatát tervezi, sőt támogatják is azt. „A közbizalmat ugyanakkor nem lehet helyreállítani azok kártalanítása nélkül, akik az oltás felvétele, vagy éppen megtagadása miatt károkat szenvedtek” – jelezte, hozzátéve, hogy egyre többen szenvednek a vakcinák mellékhatásaitól

„Ne kövessék az oltásterrorban élen járó Fidesz-kormányt, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit”

– fogalmazott.

Azt kérdezte, hogy a Tisza-kormány feloldja-e a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs működésével kapcsolatos dokumentumok titkosítását, nemzetközi példákat követve kivizsgálják-e vakcinák okozta egészségkárosodásokat és haláleseteket, valamint kártalanítják-e a „kényszeroltott”, elbocsátott és tönkrement magyarokat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter válaszában közölte:

a járványkezelés hibát ki kell vizsgálni, az oltásokba vetett bizalmat pedig meg kell erősíteni.

Hozzátette: a Tisza-kormány a jövőben átláthatóbb és szakmailag megalapozottabb válságkezelési rendszert működtet majd. Cáfolhatatlan ténynek nevezte, hogy az oltások a tudomány legtöbb embert megmentő vívmányai közé tartoznak, és mára egyértelmű az is, hogy a koronavírus elleni vakcinák előnyei messze meghaladják a kockázataikat, hatékonynak bizonyultak a súlyos megbetegedések és a halálozás megelőzésében.

Arról is beszélt: nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak, ilyenkor az állam kötelessége a kivizsgálás, és az, hogy az érintettek ügyét tisztességesen kezelje. Az ellenzéki politikus nem, de az Országgyűlés többsége elfogadta a választ.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)