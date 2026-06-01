Orbán Anita elsőként a holland külügyminisztert fogadta

Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a Külügyminisztériumban hétfőn.

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta: a holland diplomácia vezetőjével Helsingborgban, a külügyminiszterek NATO-konferenciáján már találkozott. Kiemelte: „Hollandiával sok közös ügyünk van Európában”, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus-ösztöndíjak.

„Az európai együttműködés akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, amikor egy magyar egyetemista Amszterdamban, Leidenben vagy Utrechtben tanulhat, új nyelvet, új kultúrát, új barátokat és új lehetőségeket ismerhet meg” – fogalmazott Orbán Anita.

Emlékeztetett: az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus-program is. „Hollandiával abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több ilyen kapu nyíljon meg a fiatalok előtt” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

