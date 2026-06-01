Gajdos László az Országházban: Minden ezer és kétezer lakosú kistelepülést el kell látni központi gyűjtőrendszerrel és kötelező lesz a biológiai másodlagos tisztítás

A képző- és alkotóművészet támogatásáról, a postabezárásokról és a szennyvíztisztításról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az Országgyűlés hétfői ülésén.

Latorcai Csaba (KDNP) arról beszélt: Nagy Ervin államtitkár munkáját a jövőben egy előadó-művészeti, egy irodalomért és közművelődésért, valamint egy zeneművészetért felelős helyettes államtitkár segíti majd, akiknek személyét még nem ismerjük. Azt kérdezte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, hogy ha már a színészeknek, íróknak és a zenészeknek külön helyettes államtitkárságok szentelnek figyelmet, miért nincs helyettes államtitkársága a festőművészeknek, szobrászoknak és iparművészeknek is?

Tarr Zoltán válaszában kiemelte: az előző kormány csaknem két évtizedes szándékos, tudatos országpusztítása a kultúra területén indult, hogy aztán átterjedjen az élet minden területére. Ez érintette a képző- és iparművészetet is. A kérdésre azt felelte: a képző- és alkotóművészet nem a Nagy Ervin által vezetett államtitkársághoz fog tartozni, hanem egy másik államtitkárságon belül működő főosztályhoz.

A postabezárásokkal kapcsolatban kérdezte Porcher Áront a Mi Hazánk

Szabadi István (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy Nagy Márton volt miniszter a Magyar Posta kiemelt eredményének nevezte, hogy – a racionalizálás jegyében – 354 postát bezártak és kirúgtak 2327 postást. A digitalizáció a hagyományos postai szolgáltatások körében valóságos „vérengzést” vitt végbe, melynek következtében Budapesten a postahivatalok száma tíz év alatt csaknem a felével, országos szinten a negyedével csökkent. Azt kérdezte, hogy a Magyar Posta felsővezetésében milyen költségcsökkentő intézkedéseket terveznek végrehajtani? Milyen intézkedésekkel tervezik orvosolni a postások létszámhiányát, emelik-e a postások bérét? Felülvizsgálják-e a postabezárásokat és újranyitják-e a vidéki kispostákat?

Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára úgy reagált, hogy egy jól működő országban az állam ott van jelen, ahol az embereknek szüksége van rá, ami különösen igaz a postára.

Hozzátette: az első feladat felmérni a posta állapotát, kezdve a legégetőbb problémákkal, logisztikai kihívásokkal. Azt ígérte, foglalkoznak a fiókösszevonásokkal is. Biztosította a képviselő, hogy a múlt hibáit kijavítják. Az államtitkár célként jelölte meg, hogy a Magyar Posta felvehesse a versenyt a kül- és belföldi csomagszolgáltatással.

A szennyvízkezeléssel kapcsolatban kérdezte többek között a Fidesz Gajdos Lászlót

V. Németh Zsolt (Fidesz) arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtizedben a víziközmű ágazatban 1000 milliárdos nagyságrendű fejlesztést hajtottak végre: 10 év alatt megduplázták, 800 fölé emelték a szennyvíztisztító telepek számát az országban. Magyarországon ma már a háztartások 83,5 százaléka szennyvíztisztítással érintett, úgy hogy a szennyvíz legalább biológiai fokozatú tisztításon esett át.

„A Tisza-kormány folytatni kívánja-e elődei vidékfejlesztő munkáját? Milyen módon és milyen ütemezéssel tervezi megoldani a kistelepülések szennyvizeinek elvezetését, tisztítását? ”

– kérdezte. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte: 2025 január 1-én új szennyvízkezelési uniós irányelv lépett életbe, ami a küszöbértékeket felezi.

„Minden ezer és kétezer lakosú kistelepülést el kell látni központi gyűjtőrendszerrel és kötelező lesz a biológiai másodlagos tisztítás 2035-ig”

– jelezte. A kistelepülések szennyvíztisztítása rendkívül komplex és általános minden helyzetre érvényes megoldás nem adható. Ezt az előző időszakban nem is kezelte kellő súllyal a kormány, ezért most megpróbálják megfelelően fejleszteni a területet, több minisztérium bevonásával a közös munka elindult – jelezte.

Kiemelt kép: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)