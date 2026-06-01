Folytatódik az NKA-hoz kapcsolódó anyagok átvilágítása – közölte Tarr Zoltán

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.01. 18:58

Szerző: hirado.hu
A minisztérium folytatja a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítását – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Megyei bontásban kikérték a vonatkozó dokumentumokat, az NKA-hoz kötődő minden pályázatot és döntést – közölte a miniszter, megköszönve a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő ezen dolgozó munkatársainak a munkáját.

Tarr Zoltán a 24.hu hétfőn megjelent cikkére reagált, amely szerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek erősen kötődtek a Fidesz–KDNP-hez. Van olyan egyesület, amelynek önkormányzati fideszes képviselő a vezetője, de olyan alapítvány is kapott milliókat, amely DPK-s rendezvényeket szervezett a kampány alatt – idézte a cikket Tarr Zoltán.

Bejegyzésében felszólította a sajtóértesülésben szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek. „Az embereknek joguk van tudni, mire ment el az adófizetők pénze” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

