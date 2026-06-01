Az Országgyűlés költségeinek csökkentéséről is vitáztak a hétfői ülésnapon

Minden parlamenti frakció vezérszónoka támogatta az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslatot, annak hétfő esti általános vitájában.

A felelős gazdálkodás fontosságára hívta fel a figyelmet Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője vezérszónoki felszólalásában, azt emelve ki, hogy a nem értelmetlenül elköltött összegekből szükséges és hasznos dolgokra – például egészségügyre, oktatásra, közlekedésre vagy más közszolgáltatások fejlesztésére – lehet költeni. Példaként hozta fel, hogy a túlköltekezés vagy a haszontalan költés válságba sodorhat egy családot, majd megjegyezte, ennél rosszabb, amikor egy családtag szemérmetlen módon „elemel egy nagyobb összeget” a közösből.

„Még hangsúlyosabb az a bűn, ha egy ország vezetői teszik ezt a közös kasszával”

– jegyezte meg, hozzátéve, erre „az elmúlt időszakban erre is megszámlálhatatlan példát láttunk”, majd azt ígérte, a témát addig tartják napirenden, amíg vissza nem szerzik, amit lehet, és a felelősök el nem számolnak. A Tisza politikusa arról beszélt:

az előző ciklusban 27 milliárd forint keretmaradvány került át a frakcióktól a pártokhoz, ami 350 darab kétszobás lakás ára, az idei év első öt hónapjában 12 milliárd forint volt ez az összeg, ami az éves képviselői és frakciókeretek negyede.

Így, mondta Bujdosó Andrea, „nem lesz kihívás” a bőségesen megszabott keretek 25 százalékos csökkentése, ami éves szinten mintegy 13 milliárdos megtakarítást jelent majd. Megemlítette: az esetleges maradvány tovább növelheti a megtakarított összeget.

A Fidesz szerint nem szolgálja kellő mértékben a költségcsökkentést a beterjesztett törvényjavaslat

Szűcs Gábor (Fidesz) szerint az az összeg, amit a törvényjavaslattal most megspórolnak, „még csak kerekítési hibának sem tekinthető” a költségvetésben. Mint mondta, a parlamenti kiadásokat most 20-25 százalékkal csökkentik. Emlékeztetett arra, 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP-kormány 386-ról 199 főre csökkentette a parlament létszámát, a kiadások 50 százalékát spórolták meg, az önkormányzati rendszert átalakításakor pedig 40 százalékkal csökkentették a kiadásokat.

„Ez 16 év alatt több százmilliárd forint megtakarítást jelentett”

– mondta.

Hiányolta, hogy a kormánypárt nem végzett összehasonlítást, az Európai Unióban hol mennyit keresnek a képviselők. Megjegyezte, a magyar képviselők fizetése európai vonatkozásban kifejezetten alacsonynak számít. Szűcs Gábor értékelése szerint a törvényjavaslat populista és jelentős változást nem fog eredményezni az állampolgárok életszínvonalában. A Fidesz-frakció ígéri, nem lesz gátja a költségcsökkentésnek, megszavazzák a javaslatot – rögzítette. Azt is kérdezte a kormánypárti vezérszónoktól, milyen áldozatot várnak a magyar emberektől? Közölte, a Tisza a kampányban azt mondta, ha nyernek, minden jó lesz, most mi az az áldozat, amihez példát kell mutatni?

Az ellenzéki politikus hatalmi ágak elválasztása szempontjából érdekesnek tartotta, hogy a kormányfő tesz javaslatot a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésére.

A polgármesteri bérekre kitérve azt mondta, azok csökkentésével tönkretennék a területi közigazgatást és olyan embereken spórolnának, akik koránt sincsenek túlfizetve. Az önkormányzatok tönkretételéhez nem fognak asszisztálni – jelentette ki.

A KDNP nem lesz akadálya a törvénymódosításnak

Simicskó István (KDNP) közölte: pártja nem lesz akadálya a törvénymódosításnak. Semmi jónak nem vagyunk az elrontói – fogalmazott, ugyanakkor jelezte: populizmust érez a javaslat mögött. Emlékeztetett, hogy a korábbi Fidesz-KDNP kormány komolyan gondolta, hogy csökkenti a kiadásokat, hiszen 386-ról 199 fősre csökkentette a parlament létszámát. Arra hívta a fel figyelmet: a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy ha a politikusok jövedelme csökken, akkor a korrupció növekedni fog.

Hozzátette: előbb-utóbb minden hatalmi kurzus – így a Tisza-kormány is – kitermeli a saját maga lejáratóit.

Négy vagy két év múlva majd önök között is látunk majd olyanokat, akik „terhelhetőek lesznek” bizonyos szempontból, főleg így, hogy a jövedelmük jelentősen csökkenni fog – mutatott rá.

A képviselő nagy tapsot kapott a Tisza-frakciótól amikor „önkritikusan” elismerte: a Tisza Pártnak 53 százalékos választási eredményből lett 71 százalékos többsége a parlamentben, ami többek között a Fidesz-KDNP hibája is, hiszen a választási törvényt az előző kormányoldal alkotta meg.

A pénzügyminiszter szavait, miszerint a képviselők alkalmazotti keretében maradvány nem lehet majd, úgy értékelte: ez pont arra ösztönöz, hogy mindenki maximálisan elköltse a keretet, különben év végén vissza kell fizetni az Országgyűlés Hivatalának.

Ne luxizzon a Tisza sem – hívta fel a figyelmet Novák Előd

Novák Előd (Mi Hazánk) felidézte, hogy 2010 után támogatták az országgyűlési képviselők számának csökkentését, és saját eredményeként emlékezett arra, hogy 2014-től sikerült véget vetni a „politikusi álláshalmozásnak”.

Hozzátette: a Fidesz nem a pártok támogatását növelte, hanem a képviselői kereteket, noha a Mi Hazánknál a fel nem használt keretekből közhasznú dolgok is megvalósultak.

Ha a Tisza spórolni szeretne, nem kellett volna emelni a bizottságok számát – nehezményezte, majd a Tisza luxizásának nevezte, hogy a párt frakciója a Szabad György Irodaházba költözik be, eltávolítva onnan az Országgyűlés Hivatalának dolgozóit. Álságosnak nevezte a Tiszának azt az érvét, hogy a kifogásolt irodaház az MSZMP-hez is kötődik, hiszen a Horthy-korszakban épült – emlékeztetett. A képviselők javadalmazását a Mi Hazánk támogatja, a polgármesterek fizetésének csökkentését azonban nem – jelezte.

Kiemelt kép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)