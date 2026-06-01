A Mi Hazánk Ifjai szervezet kiáll a nagyváradi apátság mellett

A Mi Hazánk Ifjai nevű, a parlamenti párt ifjúsági szervezete kiáll a nagyváradi apátság mellett, azt követően, hogy a múlt héten az apátság belső falát a román karhatalom emberei hajnalban áttörték, és ezzel lehetetlenné tették a vallási szertartások megtartását.

Molinós flashmob akcióval tiltakozott a Mi Hazánk Ifjai, miután a múlt héten a nagyváradi premontrei apátság belső falát a román karhatalom emberei hajnalban áttörték, és ezzel lehetetlenné tették a vallási szertartások megtartását, ezzel újabb támadás alá vették a Kárpát-medencei magyar örökséget – közölte a Mi Hazánk Mozgalom hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a flashmob akció során a rendőrség két autóval is megjelent, akik igazoltatták a Mi Hazánk Ifjai tagjait.

Bűncselekményre nem került sor, így igazoltatás után mindenki távozhatott a helyszínről

– tették hozzá.

Az eset különösen kényes, hiszen napokon belül lesz a trianoni nemzettragédia évfordulója – hangsúlyozták, hozzáfűzve, hogy molinóikon is áll: „A magyar örökség nem felszámolható!”

A nemzeti radikális ifjúság számára az eset kiemelt fontossággal bír – tudatták és úgy látják,

a Kárpát-medence számos pontján még a mai napig hátrány magyarnak lenni.

Sajnálatos, hogy az újonnan felállt Tisza-kormány számára nem ütötte át az ingerküszöböt a magyarság elleni inzultus, Orbán Anita külügyminiszter asszony Toroczkai László, a román nagykövet behivatását sürgető levelére sem reagált, miközben a Mi Hazánk elnöke több alkalommal személyesen ment Nagyváradra az apátságot védelmezni. Ezúton is követeljük, hogy a Tisza-kormány foglalkozzon a nagyváradi premontrei apátság ügyével!

Kiemelt kép: A nagyváradi premontrei apátság temploma (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)