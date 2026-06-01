A kata adózás is téma volt hétfőn az Országházban

Folytatódtak az azonnali kérdések az Országgyűlés hétfői ülésén, a képviselők az uniós forrásokról, a kata visszaállításáról, az egészségügy fejlesztéséről, uniós vállalásokról is kérdeztek.

Juhász Hajnalka (KDNP) azt mondta: még mindig azt szeretné tudni, hogy mit vállalt a kormány az uniós források hazahozatalához. Kíváncsian várja a konkrétumokat, mert nem hangzik hihetőnek, hogy az Európai Bizottság nem kért semmit cserébe, a bizottság ugyanis sosem ad semmit ingyen – jelentette ki.

Kitért rá: társadalmi egység van a migráció kérdésében, ezt nem lehet könnyelműen kezelni, a migrációs paktumról azonban továbbra sem tudnak semmit.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszában kifejtette: a bizottság felételei a források hozzáférhetőségéről ismertek, ezeket korábban is közölte a testület.

„Ezekben csak a jogállamisággal, a korrupcióellenes intézkedésekkel, az egyetemekkel és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos kérdések szerepelnek”

– közölte. Azt mondta: kizárólag nyilvánosan megfogalmazott elvárásokhoz kötötte a bizottság a befagyasztott források feloldását, a migráció kérdése viszont nem merült fel a tárgyaláson.

A kata adózásról kérdezte Kármán Andrást a Mi Hazánk

Apáti István (Mi Hazánk) pártja régi célkitűzéséről kérdezte a pénzügyminisztert: mikor állítja vissza a kormányzat eredeti vagy annál az érintettek számára kedvezőbb formában a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata). Az adónemet az elmúlt másfél évtized kevés sikertörténetének egyikeként említve felidézte: százezrek választották a családtagokkal együtt másfélmillió embernek megélhetést vagy kiegészítő keresetet biztosító katát, amely fénykorában a betervezettnél is több, mintegy 200 milliárd forint költségvetési bevételt hozott évente. Kármán András pénzügyminiszter jelezte:

a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széleskörű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak.

Ugyanakkor az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy a kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Hangsúlyozta: céljuk egyszerűbbé és igazságosabbé tenni a kata rendszerét.

Viszonválaszában a képviselő bíztatónak nevezte a választ, ugyanakkor széleskörű, a szakmai szervezeteket is magában foglaló parlamenti egyeztetést javasolt a kérdésben. A miniszter erre úgy reagált: ígéretüknek megfelelően a jövőbeni adóváltoztatásokat valódi, érdemi konzultációval készítik elő.

Az egészségügyről kérdezte Hegedűs Zsoltot a kormánypárti frakció

Kincse Csongor (Tisza) azt tudakolta az egészségügyi minisztertől, hogyan kívánja a kormányzat „begyógyítani az egészségügy sebeit”, majd hangsúlyozta: a választás eredménye azt mutatja, hogy az emberek megelégelték az egészségügy kivéreztetését, a hosszú várólistákat és a vállalhatatlan kommunikációt.

Arról beszélt: a kormány alapjaitól szervezheti újra a betegellátást egy olyan rendszerré, amely a betegek életét, gyógyulását, biztonságát, valamint az ágazatban dolgozók helyzetének javítását szolgálja. Hegedűs Zoltán egészségügyi miniszter válaszában azt emelte ki:

prioritás a terület, évente legalább 500 milliárd forinttal több forrás kerül az egészségügyi kasszába, mint most.

Példaként hozta fel, hogy a nem is létező „Tisza-adóról” kormányzati kampányra költött összeg negyedéből rendbe lehetett volna tenni a kórházak légkondicionálási problémáját, a teljes összegből pedig négyezer csípőprotézis-műtétet lehetett volna elvégezni. Hozzáláttunk és csináljuk – jelentette ki. Viszonválaszában a képviselő az egészségügy területén bekövetkezett és érkező szemléletváltásért mondott köszönetet, míg a miniszter az elvégzendő fejlesztések nagy számár emelte ki. Erre reagálva a miniszter olyan, a minisztériumtól független ellenőrzési rendszer létrehozását ígérte, amelyik elvégzi és publikálja az egészségügyi intézmények teljesítményét.

Fidesz: hogyan teljesíti a kormány a 2030-ig fennálló uniós vállalásokat?

Szalai Piroska (Fidesz) arra várt választ a kormányfőtől, hogyan teljesíti a kormányzat az unióval szemben fennálló vállalásokat, köztük a szegénység visszaszorításával kapcsolatos ígéretet.

Valótlannak nevezte azt az állítást, hogy Magyarország az unió legszegényebb államává vált, ahol hárommillióan élnek a szegénységi szint alatt.

Mint mondta, az utóbbi adat 2010-ben volt igaz, a legfrissebb statisztika alapján 1,827 millió ez az adat, a kormányzat pedig több mint kétszeresen teljesítette az előző évezredre vállalt 400 ezres javulást, az erre az évtizedre érvényes vállalást pedig 2024-ig már 63 százalékban teljesítették. Kármán András pénzügyminiszter tendenciózusan kiválasztottnak nevezte a kérdező által sorolt adatokat, mondván a vásárlóerőparitáson mért GDP és fogyasztás terén az utolsó helyek egyikén vagyunk, és nőtt a régiós államokhoz mért lemaradásunk.

„Magyarország elmulasztotta azt a növekedési lehetőséget, amit az európai uniós források elérhetősége élehetővé tett volna – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a kormányzat célja a fejlődés újraindítása és a középosztálytól leszakadottak segítése, például sokkal méltányosabb adórendszerrel.”

„Jelentős változásokat tervezünk és fogunk megvalósítani” – mondta. Viszonválaszában a képviselő azt hangsúlyozta, „a vállalásainkat illene teljesíteni”, míg a miniszter arról beszélt: ma 440 ezer nyugdíjasnak nincsen 140 ezer forintot meghaladó ellátása, 2008 óta változatlan a minimálnyugdíj szintje és a bérektől nagyon jelentősen leszakadtak a nyugellátások, mindezen változtatni kell.

Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)