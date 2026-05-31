Vitézy Dávid szerint Budapest a legjobb arcát mutatta meg a BL-döntő döntő megrendezésével

Köszönetet mondott a közlekedési dolgozóknak a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője kapcsán végzett munkájukért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookra szombat éjjel feltöltött posztjában.
„Hetek óta készültünk erre a napra, hisz rekord terhelést jelent a budapesti közlekedésnek és a repülőtérnek a Bajnokok Ligája döntő megrendezése – a MÁV-Volán, a BKK és a budapesti közlekedési szolgáltatók, a budapesti taxisok, és persze a Budapest Airport és a Hungarocontrol dolgozói is rendkívüli 48 órán vannak túl – a munka pedig még ma egész éjjel és holnap is tart”
– írta a miniszter.
Hozzátette: „köszönöm minden közlekedési dolgozónak, Magyarország és benne Budapest legjobb arcát mutattuk meg!”
Kiemelt kép: A közlekedési és beruházási miniszter közlekedési dolgozókkal a budapesti labdarúgó BL-döntő után (Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala)