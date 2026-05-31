Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Vitézy Dávid szerint Budapest a legjobb arcát mutatta meg a BL-döntő döntő megrendezésével

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.31. 09:16

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A közlekedési és beruházási miniszter szerint Budapest a legjobb arcát mutatta meg a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő döntő megrendezése során. Vitézy Dávid egyben köszönetet mondott a közlekedési dolgozóknak.

Köszönetet mondott a közlekedési dolgozóknak a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője kapcsán végzett munkájukért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookra szombat éjjel feltöltött posztjában.

„Hetek óta készültünk erre a napra, hisz rekord terhelést jelent a budapesti közlekedésnek és a repülőtérnek a Bajnokok Ligája döntő megrendezése – a MÁV-Volán, a BKK és a budapesti közlekedési szolgáltatók, a budapesti taxisok, és persze a Budapest Airport és a Hungarocontrol dolgozói is rendkívüli 48 órán vannak túl – a munka pedig még ma egész éjjel és holnap is tart”

– írta a miniszter.

Hozzátette: „köszönöm minden közlekedési dolgozónak, Magyarország és benne Budapest legjobb arcát mutattuk meg!”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A közlekedési és beruházási miniszter közlekedési dolgozókkal a budapesti labdarúgó BL-döntő után (Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala)

közlekedéslabdarúgás Vitézy Dávid UEFA Bajnokok Ligája Budapest

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 