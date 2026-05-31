„Maradjatok gyerekek!” – Orbán Viktor is üzent gyereknap alkalmából

A vasárnap születésnapját ünneplő Orbán Viktor a közösségi oldalán köszöntötte a gyerekeket Gyermeknap alkalmából.

A vasárnapi Gyermeknap alkalmából tett közzé egy fényképes bejegyzést a Facebook-oldalán a volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

A Puskás Arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható, és a politikus kommentként azt írta:

„Maradjatok gyerekek!”

Egy korábbi bejegyzés tanúsága szerint a korábbi kormányfő szombaton a helyszínen tekintette meg a francia klub sikerével záruló Paris Saint Germain-Arsenal labdarúgó Bajnokok-ligája döntőt.

Abban a videós posztjában Orbán Viktor egyebek között arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben mintegy 15 ezer fővel nagyobb lenne a Puskás Aréna befogadóképessége, akkor abban sokkal több és még ennél is nagyobb volumenű események megrendezésére is lehetőség lenne.

Orbán Viktor egyébként május 31-én, vasárnap ünnepli 63. születésnapját.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook-oldala