„Maradjatok gyerekek!” – Orbán Viktor is üzent gyereknap alkalmából

A vasárnapi Gyermeknap alkalmából tett közzé egy fényképes bejegyzést a Facebook-oldalán a volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke.
A Puskás Arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható, és a politikus kommentként azt írta:
„Maradjatok gyerekek!”
Egy korábbi bejegyzés tanúsága szerint a korábbi kormányfő szombaton a helyszínen tekintette meg a francia klub sikerével záruló Paris Saint Germain-Arsenal labdarúgó Bajnokok-ligája döntőt.
Abban a videós posztjában Orbán Viktor egyebek között arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben mintegy 15 ezer fővel nagyobb lenne a Puskás Aréna befogadóképessége, akkor abban sokkal több és még ennél is nagyobb volumenű események megrendezésére is lehetőség lenne.
Orbán Viktor egyébként május 31-én, vasárnap ünnepli 63. születésnapját.
