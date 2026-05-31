Létrehozzák a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – jelentette be Lannert Judit miniszter gyereknap alkalmából a Facebook-oldalán.

„Hiszek abban, hogy a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket. Nemcsak véleményük van az őket érintő kérdésekről, hanem értékes tapasztalatuk, tudásuk és sokszor egészen új nézőpontjuk is” – fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit azt szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Ezért olyan fórumot hoznak létre, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről – és ahol ez a vélemény valóban számítani fog – olvasható a bejegyzésben.

„Mert a gyermekközpontú gondolkodás nem egy jól hangzó szlogen. Azt jelenti, hogy figyelünk rátok. Meghallgatunk benneteket. És helyet adunk a hangotoknak”

– rögzítette Lannert Judit.

Hozzátette: a konkrét forma kialakításáról szóló közös gondolkodást már el is kezdték diákokkal. Ezt a munkát a következő hónapokban folytatják, és szakmai szervezetek tanácsát is kikérik annak érdekében, hogy valóban olyan részvételi intézmény jöhessen létre, amely hitelesen képviseli a gyerekek és fiatalok sokszínűségét, és érdemi lehetőséget teremt a döntések alakításában való részvételre.

Mint írta, ilyen kezdeményezés még nem volt a magyar oktatásirányításban, ezért nem szeretnék elsietni, a részletek itt különösen fontosak.

„Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik, és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára”

– fogalmazott Lannert Judit.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter boldog gyereknapot kívánt minden gyermeknek és fiatalnak a bejegyzésben, amelyhez egy tanulói levél fotójának részletét csatolta. Ebben egy diák arról ír, hogy körülbelül 14:30-kor megy ebédelni, ami sajnos nagyon későn van. Ahhoz pedig, hogy időben beérjen az iskolába, reggel 6-kor kell felkelnie, így 8-9 órát alszik, pedig „(legalább is én így tudom) 9-10 óra az egészséges”, hozzátette, hogy gyakran fáradtan ér haza a 7 kilogramm súlyú táskával, amelyben csak tanszerek vannak.

A tanuló azért írta a levelet a miniszternek, mert reméli, csökkenni fog a tanórák száma.

Kiemelt kép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)