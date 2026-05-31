Karácsony Gergely: A fél világ Budapestre figyelt szombaton

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a szombati Bajnokok Ligája-döntő idején a fél világ Budapestre figyelt és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években, ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz.

A politikus kiemelte:

az idelátogatók számához és a mérkőzéssel járó érzelmek hőfokához mérve elmondható, hogy különösebb fennakadások nélkül sikerült lebonyolítani az eseményt, egyben reményét fejezte ki, hogy ez így is marad az idelátogatók távozásáig.

„Jár az elismerés ezért minden közreműködőnek, többek között a kormánynak, a rendőrségnek, a MÁV-Volán-csoportnak, a BKK-nak és a BKV-nak. Most pedig a BKM köztisztasági munkatársaié a főszerep, akik éjszaka óta dolgoznak azon, hogy a város újra tiszta legyen” – fogalmazott Karácsony Gergely, aki egyúttal minden budapestinek köszönetet mondott, akik türelme nélkül szerinte mindez nem sikerülhetett volna

Egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években – fűzte hozzá.

A főpolgármester azonban egy, a fejlődést könnyen aláásó anomáliának tartja azt, hogy a turizmusból származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz.

Karácsony Gergely tájékoztatása szerint az idegenforgalmi hozzájárulást az állam, az idegenforgalmi adót a kerületek szedik be, így szerinte a fővárosnak nincsenek sem anyagi, sem szabályozói eszközei arra, hogy Budapestnek „egy egészségesebb, fenntarthatóbb, a városlakók érdekeivel nem ellentétes, hanem éppen azzal egybeeső turizmusa legyen”.

A turizmus jelenleg „megtörténik” a várossal, ahelyett, hogy azt tudatosan fejlesztenék, ami már most is drámai konfliktusokat idéz elő a város bizonyos pontjain – fogalmazott.

A városvezető vélekedése szerint

egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az idelátogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, nagyon örült annak, hogy a Tisza Párt választási programjában azt vállalta: bevezetik a térségi turizmusirányítást, amely szerint a fejlesztési források legalább feléről helyi szinten születik döntés.

„Hamarosan elkészülünk egy fenntartható és széles körű partnerségen alapuló turizmusstratégiával. Budapest készen áll, hogy ebben is partnere legyen az új kormánynak” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

