Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a kormány a Gyermekjogi Civil Koalíciótól – közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint

a hálózat vezetői Gyermeknap alkalmából személyesen adták át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak a stratégiai dokumentumot, mely többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget.

A több mint százoldalas reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a magyar gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális és a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható súlyos hiányosságokra, továbbá a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvvé tegye.

Jelezték:

a reformjavaslat fontos állítása, hogy a gyermekeket érintő problémák nem különülnek el egymástól. A mentális egészség romlása, a gyermekvédelmi érintettség, a szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés, a családok túlterheltsége vagy éppen a gyermekek véleményének figyelmen kívül hagyása egymással összefüggő rendszerszintű kérdések.

„A jelenlegi, széttagolt működés helyett olyan integrált gyermekjogi megközelítésre van szükség, amely a megelőzésre, korai támogatásra, intézmények közötti együttműködésre, valamint a gyermekek aktív bevonására épül” – fogalmaztak.

A dokumentum külön hangsúlyt helyez a gyermekek mentális egészségének támogatására, a traumatudatos szemlélet megerősítésére, valamint arra, hogy a gyermekek ne passzív elszenvedői, hanem valódi szereplői legyenek az őket érintő döntéseknek. A javaslat szerint fontos, hogy a gyermekrészvétel ne pusztán formális konzultációt jelentsen, hanem olyan működést, amelyben a gyermekek véleménye ténylegesen megjelenik a szolgáltatások, intézmények és szakpolitikák kialakításában.

A szakmai anyag kiemelten foglalkozik a fokozottan sérülékeny helyzetben lévő, így például roma, fogyatékossággal, illetve szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel – húzták alá.

A koalíció álláspontja szerint a gyermekjogok érvényesülése, a gyermekek védelme nem kizárólag a gyermekvédelmi rendszer feladata, hanem közös társadalmi és állami felelősség, amely csak összehangolt szakpolitikai reformokkal valósítható meg.

A gyermeki jogok tényleges érvényesüléséhez elengedhetetlen a gyermekjogi jogvédelem eszközeinek megerősítése, különösen a gyermekképviseleti rendszer újragondolása, az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyreállítása, egy önálló gyermekjogi szakombudsman intézményének létrehozása, valamint a civil szakértők független monitorozó és javaslattevő szerepének biztosítása

– emelték ki.

A dokumentum a többi között javaslatot tesz egy átfogó gyermekjogi stratégia és cselekvési terv megalkotására, a gyermekvédelmi és oktatási rendszer reformjára, a gyermekjogi képviseleti rendszer és az ombudsmani struktúra átalakítására, a korai intervenciós és prevenciós rendszerek megerősítésére, valamint a gyermekeket érintő szolgáltatások hozzáférhetőségének országos monitorozására – olvasható a közleményben.

A Gyermekjogi Civil Koalíció Magyarország legnagyobb gyermekjogi szakmai együttműködése, amely több mint 90 tagszervezetet és elismert kutatókat, jogászokat, pszichológusokat, szociális munkásokat, gyermekvédelmi és egészségügyi szakembereket fog össze.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Nyirkos Zsófi)