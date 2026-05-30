Változékony nyári időre számíthatunk: napsütés és zivatarok váltják egymást

Délelőtt még többfelé borult, helyenként esős idő várható, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Délutántól északnyugat felől ismét erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indul, záporokkal és zivatarokkal, amelyeket viharos széllökések is kísérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul a felhőzet függvényében – írja a HungaroMet.

Hozzátették, délelőtt többnyire összefüggő felhőzet terjeszkedik déli, délkeleti irányba, amelyből az ország több pontján is csepereghet az eső.

Ez a felhőzet az északnyugati vidékeken már ekkor, a déli óráktól egyes északkeleti körzeteket leszámítva már másutt is felszakadozik, csökken, ugyanakkor délután, este északnyugat felől gomolyfelhők, velük együtt pedig záporok, zivatarok érkeznek, illetve képződnek is fölöttünk.

Napközben nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21, 25 fok valószínű. Késő este 13, 22 fok valószínű.

